روسيا تضاعف إنتاج الطائرات المسيرة أورلان عدة مرات

قال كبير مصممي الطائرات المسيرة في الشركة الروسية "سبيشال تكنولوجي سنتر"، رومان إيفانوف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن الشركة زادت إنتاج الطائرات المسيرة متعددة المهام من طراز "أورلان-10" و "أورلان-30" عدة مرات، مقارنة بعام 2021.

وأضاف إيفانوف "كانت هناك مهمة لزيادة الإنتاج عدة مرات. وتضاعف إنتاج الطائرة المسيرة "أورلان-10" من ثلاث إلى أربع مرات، في حين تضاعف إنتاج "أورلان-30" 25 مرة، مقارنة بعام 2021. إنها نتيجة عالية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال إيفانوف إن روسيا تنتج سنويا أكثر من ألف طائرة مسيرة من طراز "أورلان-10".

وقال إيفانوف إن روسيا تستخدم في أوكرانيا أقل من ألف طائرة مسيرة من طراز أورلان التي تطير لفترات طويلة وتقوم بمهام أكثر من الطائرات المسيرة الكهربائية.

وأضاف إيفانوف أنه "تم تطوير الطائرة المسيرة بشكل كبير منذ بدء إنتاج نسخ الطائرة في عام 2012.

وقال إيفانوف "خلال السنوات العشر إلى الإثني عشر الماضية تم تعديل إنتاجنا بشكل كبير. أورلان الحديثة تختلف عما كانت عليه في عام 2012. تم إضافة العديد من الوظائف وتطوير المعدات".

وأضاف إيفانوف أن الشركة ستستمر في تحديث الطائرة المسيرة.

وقال إيفانوف "لدى وزارة الدفاع رؤية بشأن الأجهزة التي تحتاجها. ونحن ننفذ متطلبات العملاء. وسيستمر العمل لسنوات".