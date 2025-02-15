وزير المالية الباكستاني يتوجه إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة

توجه وزير المالية الباكستاني محمد أورنكزيب، اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في "مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة".

وذكر (راديو باكستان) الناطق باللغة الإنجليزية أن مشاركة أورنكزيب في المؤتمر، الذي تنطلق فعاليته على مدار يومي 16 و17 من فبراير الجاري في محافظة العلا، جاءت بناء على دعوة من نظيره السعودي محمد الجدعان.

ومن المتوقع أن يشارك وزير المالية الباكستاني في جلسة نقاش رفيعة المستوى تستضيفها المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

يشار إلى أن المؤتمر، الذي يبدأ غدا بتنظيم مشترك من صندوق النقد الدولي ووزارة المالية السعودية - يمثل منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، من خلال جمع نخبة من صناع القرار والشخصيات الاقتصادية والخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وسيشمل المؤتمر عدة جلسات ومحاور رئيسية، من بينها مواضيع السياسيات النقدية والمالية التي تهم الأسواق الناشئة، وأهمية تلك السياسات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وحلول مبتكرة لإدارة الديون السيادية، كما يتناول دور التقنية والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية.