 زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب سيبيريا ولا أنباء عن سقوط ضحايا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب جنوب سيبيريا ولا أنباء عن سقوط ضحايا

د ب أ
نشر في: السبت 15 فبراير 2025 - 10:55 ص | آخر تحديث: السبت 15 فبراير 2025 - 10:55 ص

ضرب زلزال بقوة 4ر6 درجة جمهورية ألتاي الروسية في جنوب سيبيريا صباح اليوم السبت، طبقا لما ذكره علماء الزلازل الروس.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية نقلا عن هيئة الجيوفيزياء الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم أن الزلزال وقع في الساعة الثامنة و48 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي(0148 بتوقيت جرينتش). كما شعر سكان المناطق المجاورة بالهزات الأرضية.

وقال رئيس المنطقة أندريه تورتشاك على تلجرام إنه لم يكن هناك ضحايا، لكن تم فرض "نظام التأهب العالمي" مع إلغاء الفعاليات العامة والمشاكل المحتملة في إمدادات المياه في المناطق القريبة من مركز الزلزال.


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