الهند تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة و118 وفاة بفيروس كورونا

سجلت الهند 26 ألفا و291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و385 ألفا و339 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الاثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 118 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 158 ألفا و725 شخصا.

وأفادت الوزارة بأن 17 ألفا و461 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 11 مليونا و7 آلاف و352 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 219 ألفا و262 شخصا.