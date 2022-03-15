الجيش الأوكراني: روسيا تستخدم المستشفيات بأوكرانيا لعلاج جرحاها

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تستخدم المستشفيات الأوكرانية في الأراضي التي احتلتها مؤقتًا لعلاج جرحى جنودها.

وأفاد بيان أصدرته الهيئة وفق وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية، بأنه في الوقت نفسه، تواصل القوات الروسية استخدام البنية التحتية المدنية لتجهيز مواقع إطلاق النار ونشر الأسلحة والمعدات العسكرية، كما تشن القوات، هجمات صاروخية وقنابل بشكل كبير على البنية التحتية الحيوية.

يذكر أنه في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير الماضي، اقتحمت القوات الروسية أوكرانيا حيث قصفت أولا منشآت عسكرية، ثم المدن السلمية، وعلى وجه الخصوص كييف، تشيرنيهيف، ماريوبول ، خاركوف، خيرسون و زيتومير.