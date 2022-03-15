استخراج جهاز محمول من معدة مريض في كفر الزيات

تمكن فريق طبي بمستشفى كفر الزيات العام التابع لمديرية الصحة بالغربية، من استخراج جسم غريب عبارة عن "هاتف محمول ولفافة أخرى"، من معدة لمريض بعد 20 يومًا من ابتلاعهم في عملية استخراج من المعدة إنقاذًا لحياته.

وقدم الدكتور عبدالعال قوزع مدير مستشفى كفر الزيات العام، الشكر للفريق الطبي المشارك في عملية استخراج الجسم من معدة المريض، تحت إشراف، دكتور طارق مشالي، ودكتور أحمد ناصف أخصائيين الجراحة، ودكتور محمد الجمل مقيم الجراحة ومتدرب الزمالة بالمستشفى، ودكتور علاء قمر الدولة، ودكتور محمود الشنواني أخصائي التخدير، وسماح فوزى تمريض العمليات.

وأشار إلى خروج المريض بحالة جيدة، بعد تلقي العلاج والرعاية الصحية طول فترة الإقامة بالمستشفى.