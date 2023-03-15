مقتل 14 شخصا على الأقل جراء فيضانات جنوب شرق تركيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي 14 شخصا، على الأقل، حتفهم وصار 5 آخرين في عداد المفقودين، جراء فيضانات عارمة ضربت جنوب شرق تركيا، حسبما ذكر وزير الداخلية سليمان صويلو اليوم الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع، حيث يعتقد أن عدة أشخاص آخرين مفقودون.

ولقي 12 شخصا حتفهم في محافظة "شانلي أورفة"، المتاخمة للحدود السورية، بينما لقي شخصان حتفهما بمحافظة "أديمان" على بعد 110 كيلومترات إلى الشمال، طبقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وفي محافظة "أديمان، جرفت مياه الفيضانات منزل حاوية، كان يأوي أسرة بمنطقة، توت" بالمحافظة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وذكرت قناة "تي آر تي" أن 4 أشخاص كانوا يسكنون منزل الحاوية في عداد المفقودين.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان، إن أكثر من 500 فرد إنقاذ، من بينهم غواصون، انضموا لجهود الإنقاذ في شانلي أورفة وأديمان.

وكان زلزال مدمر ضرب المنطقة، الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل حوالي 48 ألف شخص وإجلاء حوالي مليوني شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، مثل الخيام والحاويات.

وتم إغلاق مدارس في "شانلي أورفة"، حيث غرقت منازل سكنية أيضا وحثت السلطات السكان المحليين على الانتقال إلى مناطق آمنة.

وغمرت مياه الفيضان عدة خيام تؤوي ناجين من الزلزال، لتصبح ظروف الضحايا أسوأ، ومن بينهم أطفال ومسنين.

وذكر خبراء الأرصاد الجوية أن من المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة على المنطقة.