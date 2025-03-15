ارتفاع حصيلة القتلى جراء عواصف في أمريكا إلى 16

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تسببت عواصف تجتاح أنحاء من الولايات المتحدة في سقوط قتلى جدد في ولايتي ميزوري وأركنساس اليوم السبت، مما رفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 16 شخصا.

ولقي 10 أشخاص حتفهم في ميزوري بعد هبوب إعصار، حسبما ذكرت دورية الطرق السريعة بولاية ميزوري اليوم. وذكرت الدورية أن عدة أشخاص أصيبوا أيضا.

وذكر مسؤولون صباح اليوم أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة "إندبيندنس" وأصيب 29 شخصا آخر في ثماني مقاطعات جراء مرور العواصف عبر الولاية الليلة الماضية.

وذكرت إدارة السلامة العامة في أركنساس في بيان إن 16 مقاطعة أخرى سجلت أضرارا في المنازل والشركات فضلا عن سقوط أعمدة الكهرباء والأشجار.

وذكرت السلطات أمس الجمعة ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في حوادث اصطدام سيارات أثناء عاصفة ترابية في أماريلو في منطقة تكساس بانهاندل.