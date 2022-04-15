الدكتور صلاح مصيلحى رئيسا لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة الدكتور صلاح مصيلحى لتوليه منصب رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.





وقدم الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس التهنئة للدكتور صلاح الدين مصيلحي الأستاذ بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس لتوليه المنصب، متمنياً له التوفيق والسداد مشيراً إلى أن تقلد علماء الجامعة مناصباً رفيعة، وفوزهم في الفاعليات والمحافل العلمية والاكاديمية يساهم في رفع أسم الجامعة.



وشغل مصيلحى منصب رئيس الهيئة العامة لتمنية الثروة السمكية وعضوية مجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وخبيرا بالاتحاد العام للخبراء العرب.



واختير مصيلحى ضمن أفضل ١٠٠ ألف عالم على مستوى العالم، بجانب عضويته فى مجلس كلية الثروة السمكية بجامعة السويس ومجلس إدارة معهد علوم البحار والمصايد والشركة الوطنية للأحياء المائية ومجلس كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس.





