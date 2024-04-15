دخول نحو 300 شاحنة مساعدات إلى غزة اليوم عبر معبري رفح وكرم أبو سالم

أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، بدخول نحو 300 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة اليوم، عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، وذلك وفقًا لما أوردته القناة في نبأ عاجل لها، مساء الاثنين.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر مسئول في شمال سيناء، بأنّ 235 شاحنة مساعدات إنسانية عبرت من مصر إلى الأراضي الفلسطينية عن طريق معبري رفح وكرم أبو سالم.

وأوضح المصدر أنّ هذا العدد الكبير من الشحنات ستصل في نهاية اليوم إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية، موضحًا أنّ مصر تستهدف أن يصل هذا العدد من شحنات المساعدات يومياً إلى قطاع غزة.

وأضاف أنّ عدد الحالات المصابة خضعت لعملية التشخيص مبدأي في معبر رفح، من خلال هيئة الإسعاف المصرية المتأهّبة على مدار الساعة، لاستقبال أي من الحالات التي يتمكن الهلال الأحمر الفلسطيني من إيصالها منفذ رفح البري.

ويكثف معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة ومرور المصابين والعالقين، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكثيف دخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة، لدعم أشقائنا الفلسطينيين.



