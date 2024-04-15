9 جرحى في غارة إسرائيلية على منزل جنوب لبنان

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أصيب 9 أشخاص بجروح، الاثنين، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة جنوب لبنان، حسب وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية.



وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "الطيران الحربي المعادي (الإسرائيلي) أغار بعد منتصف الليل مستهدفا منزلا في بلدة صديقين؛ ما أدى إلى تدميره كاملا وإلحاق أضرار مادية جسيمة بعشرات المنازل المحيطة".



وأوضحت أن "الغارة أوقعت تسع إصابات متوسطة وطفيفة نقلوا إلى مستشفيات مدينة صور".



كما "نفذ الطيران المعادي غارات وهمية فوق قرى قضاء صور والساحل البحري، وأطلق الجيش قنابل مضيئة فوق القرى الحدودية، واستمر الطيران الاستطلاعي بالتحليق فوق القرى والبلدات الجنوبية"، حسب الوكالة.



وأضافت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وشن الطيران منذ الصباح سلسلة غارات على بلدة الضهيرة وأطرافها ومنطقة اللبونة جنوب الناقورة.



وكذلك استهدفت غارتان "طريق علما نقطة 44 والضهيرة علما؛ ما أدى إلى قطع الطريق من الجهتين"، وفق الوكالة.



وحتى الساعة 07: 20 "توقيت جرينتش"، لم تصدر إفادة رسمية إسرائيلية في هذا الشأن.



ويتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا منذ 8 أكتوبر؛ ما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل، معظمهم بلبنان.



ويقول الحزب إنه يتضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة، وفق بيانات فلسطينية وأممية.



وتواصل إسرائيل هذه الحرب المدمرة رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".