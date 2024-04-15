 المطرب السعودي محمد عبده يتعرض لوعكة صحية تتسبب في تأجيل حفله بالبحرين - بوابة الشروق
الإثنين 15 أبريل 2024 9:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

المطرب السعودي محمد عبده يتعرض لوعكة صحية تتسبب في تأجيل حفله بالبحرين


نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 9:07 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 9:07 م

تعرض المطرب السعودي محمد عبده لوعكة صحية، تسببت في تأجيل حفله في دولة البحرين، والذي كان من المقرر إقامته يوم 19 أبريل الجاري، وذلك وقما أعلنت الشركة المنظمة للحفل في بيان لها.

وقالت الشركة المنظمة في بيانها: «نحيطكم علما بأنه قد تم إلغاء حفل الفنان محمد عبده، وخالد الشيخ، والذي كان من المفترض إقامته في يوم الجمعة 19 أبريل وذلك لظروف الفنان محمد عبده الصحية، سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل».

وتابعت: «ونعتذر عن أي ازعاج او خيبة أمل قد يسببه لكم هذا الخبر ونقدر دعمكم المستمر.. ويمكن لحاملي التذاكر طلب استرجاع المبلغ كاملا أو استخدامه كرصيد لـ شراء تذاكر حفلات مسرح الدانة القادمة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك