الغندور يكشف سبب غضب كولر من معلول في الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن سبب الاستبعاد المتواصل للاعب على معلول من قبل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، وآخرهم مواجهة صن داونز.

وقرر كولر استبعاد على معلول من رحلة جنوب أفريقيا لملاقاة صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الغندور عبر شاشة قناة المحور:«كولر جلس مع على معلول قبل التعرض للإصابة وطالبه بالتجديد للنادي الأهلي وشدد على احتياجه له في الجبهة اليسرى».

وواصل:«على معلول رفض وقتها طلب كولر وأكد له أنه سيتجه إلى الدوري القطري، وهو الأمر الذي أغضب السويسري منه بشدة».

وأشار إلى أن الأهلي يمتلك الرفاهية بدفع ما يقارب من 33 مليون جنيه للاعب على معلول دون خوض أي مباراة في 6 أشهر، واللاعب لن يكن له دورًا مع الفريق في الفترة المقبلة.

وختم تصريحاته:«كولر يرد على موقف معلول الآن باستبعاده من مباريات الأهلي».