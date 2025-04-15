ضياء رشوان عن استئناف الحرب على غزة: مهلة ترامب لنتنياهو أصبحت في نهايتها

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ تجدد العدوان على غزة أعطى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفرصة الكافية لتحرير المحتجزين، وهذه المهلة أصبحت في نهايتها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين: «لا أظن أن لدى الرئيس ترامب صبر كبير حتى يأتي إلى المنطقة وهي مشتعلة بالحرب، كما أنّ ترامب بتفاوضه الآن مع إيران يفعل ما لم يفعله أي رئيس أمريكي سابق».

وأجاب رشوان على سؤالٍ بشأن توقعه عن رد حركة حماس على المقترح الإسرائيلي الذي نقله الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار.

وقال رشوان: «حماس أعلنت أنها سترد، وهي تعلم جيدا معنى الوقت، وأعتقد أن ردها على المقترح الإسرائيلي سيكون سريعا، وسيكون هناك ما يمكن أن يقوم به الوسطاء الذين لا تتوقف جهودهم».

وأشار إلى أن حماس سبق لها أن تأخرت، وفتم احتلال رفح، متابعًا: «أظن أن الرد سيكون سريعا، وحماس حرصت اليوم على إصدار بيانها لتؤكد ذلك، حتى لا تترك مساحة لبنيامين نتنياهو كي يفسر للرئيس ترامب أن الحركة ترفض وتتلكأ في الرد، فتتحمل هي مسئولية عدم إيقاف الحرب».

وكانت حركة حماس، قد قالت إنّ قيادتها تدرس بمسئولية وطنية المقترح الذي تسلّمته من الوسطاء بشأن حرب غزة.

وأضافت الحركة في بيان، أنها ستقدّم ردّها على المقترح في أقرب وقت، فور الانتهاء من المشاورات اللازمة بشأنه.

وجدّدت تأكيدها على موقفها الثابت بضرورة أن يحقّق أيّ اتفاقٍ قادم وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة.

كما شددت على ضرورة التوصّل إلى صفقة تبادل حقيقية، وبدء مسار جاد لإعادة إعمار ما دمّره الاحتلال، ورفع الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن مصر تسلمت مقترحًا إسرائيليًّا بشأن الحرب على غزة.

وأضافت المصادر، إن المقترح يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في غزة وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم إطلاق النار.

وأوضحت أن مصر سلمت حركة حماس المقترح الإسرائيلي وتنتظر ردها في أقرب وقت.