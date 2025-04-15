تعرف على قائمة سموحة لمواجهة الزمالك في كأس عاصمة مصر

أعلن سموحة عن قائمة الفريق والتي ستواجهة الزمالك في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر، والمقرر لها في الرابعة عصر غدا الأربعاء، على ستاد برج العرب.

وشهدت قائمة لمباراة غياب الهاني سليمان حارس مرمى الفريق، ومحمد سالم.

وضمن فريق بتروجت تأهله كمتصدر للمجموعة برصيد 12 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات، فيما ينافس مودرن سبورت و الجونة (4نقاط) و الزمالك نقطتين على المقعد الثاني بعدما فقد سموحة آماله في التأهل للدور الثاني.

وجاءت قائمة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أشرف - حسين تيمور

خط الدفاع: هشام حافظ - عبد الرحمن عامر - محمد ربيعه - شريف رضا - محمد مصطفى ميدو - بركات حجاج

الوسط: محمود صابر - محمد سعيد مكرونة - دوكو دودو - محمد كوني - عمرو السيسي - أبو بكر ليادي - إسلام جابر - الحبيب أحمد حسن - أشرف مجدي

الهجوم: مصطفى البدري - صامويل أمادي - محمد سعيد زيكا