باريس سان جيرمان يتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال رغم السقوط أمام أستون فيلا

حجز باريس سان جيرمان بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته أمام أستون فيلا بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "فيلا بارك" في إياب ربع نهائي البطولة القارية.

وكان الفريق الباريسي قد حسم مواجهة الذهاب لصالحه بنتيجة 3-1، ما منح كتيبة المدرب لويس إنريكي أفضلية التأهل بمجموع المباراتين (5-4)، بعد مباراة مثيرة شهدت تقلبات دراماتيكية في الأداء والنتيجة.

شوط أول مثالي لباريس وفيلا يرد

بدأ باريس اللقاء بقوة هجومية، وتمكن من التقدم مبكرًا عبر أشرف حكيمي الذي سجل هدفًا في الدقيقة العاشرة من متابعة ناجحة داخل منطقة الجزاء. ثم أضاف نونو مينديز الهدف الثاني في الدقيقة 27، بعد هجمة منظمة وتمريرة من عثمان ديمبيلي.

رد أستون فيلا جاء سريعًا عن طريق يوري تيليمانس الذي استغل هجمة مرتدة وسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 35، ليعيد الأمل للفريق الإنجليزي في العودة.

فيلا يقلب الطاولة لكن التأهل يبتسم للباريسيين

في الشوط الثاني، ظهر أستون فيلا بصورة مختلفة تمامًا، وشن هجومًا متواصلًا على مرمى باريس، أسفر عن هدفين متتاليين؛ الأول عبر جون مكجين بتسديدة قوية في الدقيقة 55، والثاني عن طريق المدافع إزري كونسا في الدقيقة 58، ليضع فريقه في المقدمة لأول مرة في المباراة.

وعلى الرغم من محاولات باريس سان جيرمان للرد، تألق الحارس إيميليانو مارتينيز في التصدي لتسديدات ديمبيلي، حكيمي وأسينسيو، محافظًا على تقدم فريقه حتى النهاية.

تغييرات ومناورات في الدقائق الأخيرة

أجرى أوناي إيمري سلسلة تغييرات لتنشيط وسط الملعب والهجوم، فيما لجأ لويس إنريكي إلى التدخل لتقوية صفوف فريقه بعد إصابة جواو نيفيز، بإشراك أسينسيو.

واستمرت المحاولات في الوقت بدل الضائع، لكن دون جديد على مستوى النتيجة، ليخطف باريس سان جيرمان بطاقة التأهل رغم الخسارة، في واحدة من أكثر مباريات الدور ربع النهائي إثارة.