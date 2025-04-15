بروفيسور من أصل مصري يجري عمليات قلب مفتوح لمرضى غزة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن مجمع فلسطين الطبي استضاف جراح قلب الأطفال البروفيسور سامح سعيد، وهو طبيب ذو أصول مصرية يشغل منصب رئيس قسم جراحة قلب الأطفال في أحد المستشفيات بمدينة نيويورك الأميركية.

وأضافت في بيان، أن هذه الزيارة جاءت في سياق توجه وزارة الصحة نحو تعزيز إدخال أحدث التقنيات الطبية، وخاصة في مجال جراحة قلب الأطفال، الذي يتطلب خبرة دقيقة وإمكانات متقدمة.

وأوضحت أن زيارة البروفيسور سعيد، التي امتدت لأسبوع، هدفت للاستفادة من تقنية جراحية جديدة تتيح إجراء العمليات من خلال شق صغير في الجهة اليمنى من الصدر تحت الإبط، بديلا عن الجرح التقليدي في منتصف الصدر.

وأوضحت أن هذه التقنية الحديثة تساهم في تقليل الألم وفترة البقاء في العناية المكثفة والمستشفى عموما، كما أنها تترك أثرا تجميليا أفضل، ما يساعد في تخفيف الآثار النفسية والجسدية لدى الأطفال.

وخلال أسبوع واحد فقط، تم إجراء 12عملية باستخدام هذه التقنية، وقد تكللت جميعها بالنجاح، وخرج الأطفال من المستشفى وهم في حالة صحية جيدة، وفقا للوزارة.

من جانبه، صرح وزير الصحة ماجد أبو رمضان: «نضع على رأس أولوياتنا تطوير الخدمات الطبية المتخصصة والنهوض بها إلى مستوى يليق بشعبنا، ونحرص على مواكبة أحدث ما توصل إليه العلم في مجالات العلاج والرعاية».

وأضاف: «استضافة مجمع فلسطين الطبي للبروفيسور سامح سعيد تأتي في إطار تعاوننا الوثيق مع الدول الشقيقة، وسعيا لنقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى فلسطين، لا سيما في جراحة قلب الأطفال، التي تُعد من أكثر التخصصات دقة وحساسية».

وأشار إلى أن هذه الزيارة وما تحقق خلالها هو جزء من رؤية شاملة لتطوير الخدمات الصحية، وسنواصل العمل على فتح مزيد من الأبواب أمام الخبرات العالمية لما فيه مصلحة المرضى والأطفال.

وتقدم وزير الصحة بالشكر والتقدير باسم وزارة الصحة الفلسطينية، للبروفيسور سامح سعيد، لما قدّمه من جهد طبي وإنساني متميز خلال فترة تواجده في مجمع فلسطين الطبي.

وأشاد بمستواه العلمي الرفيع، وروحه المهنية النبيلة، وإسهامه في نقل المعرفة وتدريب الطواقم الطبية الفلسطينية على واحدة من أدق وأحدث تقنيات جراحة القلب للأطفال.

بدوره، قال المدير التنفيذي للمجمع مراد بركات، إنَّ المجمع الطبي بدأ باستخدام هذه التقنية الطبية هذا العام، ليكون من أوائل المراكز في المنطقة التي توفر هذا النوع من الجراحات، وقد تم اعتماد التقنية بشكل تدريجي ضمن العمليات التي تُجرى في قسم جراحة قلب الأطفال.

من جانبه، أشار رئيس قسم جراحة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي بروفيسور نزار حجة، إلى أن هذه التقنية لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، ويُعد البروفيسور سامح من أوائل من عملوا على تطويرها وتطبيقها.

وجرى تكريم البروفيسور سامح سعيد تقديرا لجهوده وتعاونه.