شركات أمريكية تخسر استئنافها على قرار إلغاء الرسوم على الصلب الهندي

(د ب أ)

خسرت 4 شركات صلب أمريكية الاستئناف الذي قدمته ضد قرار إلغاء رسوم الإغراق التي كانت مفروضة على واردات محددة من الفولاذ المقاوم للتآكل القادمة من الهند على أساس أن منهجية التسعير التي تستخدمها وزارة التجارة الأمريكية غير قانونية.

يذكر أن الفولاذ المقاومة للتآكل يستخدم بشكل أساسي في صناعة السيارات والأجهزة المنزلية والآلا الزراعية والمعدات الصناعية. وأجرت وزارة التجارة الأمريكية مراجعة دورية للرسوم تشمل كميات الصلب المقصودة التي دخلت الولايات المتحدة خلال الفترة من نيسان/أبريل 2014 إلى آذار/مارس 2015. وفرضت الوزارة رسم إغراق بنسبة 05ر3% ورسم هامشي ممثل على واردات الولايات المتحدة من إنتاج شركة أوتام جالفا ستيلز الهندية. وطعنت الشركة الهندية على القرار أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية والتي أصدرت أمرا مرتين لوزارة التجارة بإعادة النظر في القرار. وعدلت الوزارة طريقة حساب أسعار منتجات الشركة الهندية لتصل رسوم الإغراق إلى صفر في المئة. وفي عام 2019 وافقت المحكمة الأمريكية على قرار الوزارة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن شركات الصلب الأمريكية أرسيلور ميتال أمريكا وستيل دايناميكس ويونايتد ستيتس ستيل كورب ونوكور كورب طعنت على قرار خفض الرسوم إلى صفر في المئة، ولكن محكمة الاستئناف الاتحادية رفضت الطعن وأيدت الرسوم.