تدريبات عسكرية بحرية في سواحل تونس بمشاركة أفريكوم و11 دولة

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم السبت، عن تدريب عسكري مشترك على السواحل الشمالية للبلاد بالشراكة مع القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) و11 دولة، يبدأ غدا الأحد ويستمر حتى يوم 28 من الشهر الجاري.



وأفادت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة "تونس افريقيا للأنباء"، بأن التدريب "فونيكس اكسبراس 21" سيكون بالشراكة مع القيادة الأمريكية في أفريقيا، بمشاركة أربع بواخر عسكرية تابعة لجيش البحر وخمس بواخر أجنبية و130 ضابطا ينتمون لـ12 دولة مشاركة.



ويتضمن التدريب المشترك، بحسب البيان، تدريبات متقدمة لفرق الطلائع البحرية والقوات الخاصة ويهدف إلى التدريب على قيادة وتنفيذ عملية بحرية مشتركة لمقاومة الأنشطة غير المشروعة في البحر وتطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم.