بلينكن: هناك تأييد قوي للغاية داخل الناتو لانضمام فنلندا

أبدى وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن تفاؤله حيال الانضمام المحتمل لفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وفي أعقاب اجتماع لوزراء خارجية الحلف في العاصمة الألمانية برلين، قال بلينكن اليوم الأحد :" سمعت بلا استثناء تقريبا دعما قويا للغاية لانضمام فنلندا إلى الناتو في حال اختارت هذا. وأنا متفائل للغاية بأننا سنتوصل إلى إجماع في هذه القضية".



وأضاف بلينكن أنه سنحت له الفرصة للحديث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، وقال عن خطوة الانضمام إنها " إجراء والناتو مكان للحوار" مشيرا إلى أن الدول الأعضاء يمكنها أن تتحدث داخل الحلف عن كل الخلافات المحتملة، ورفض أن يفصح عن تفاصيل محادثته مع تشاووش أوغلو.



وتابع بلينكن أن هناك "إجماعا قويا" داخل الناتو فيما يتعلق بانضمام فنلندا والسويد.



وخلال اجتماع وزراء خارجية الحلف في برلين، ربطت تركيا موافقتها على انضمام الدولتين إلى الحلف بشروط منها تقديم الدعم في مكافحة حزب العمال الكردستاني المحظور وميليشات حماية الشعب الكردية في سوريا.



يذكر أن تصريحات بلينكن جاءت بعد إعلان فنلندا تقديم طلب انضمام إلى الناتو و قبل إعلان السويد قبل وقت قصير اعتزامها تقديم مماثل.