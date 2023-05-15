أعلنت جماعة الحوثي، التوافق مع الحكومة اليمنية على أن يكون يوم 20 مايو الجاري، موعدا لعملية تبادل زيارات الأسرى من الطرفين، قبل انطلاق مفاوضات جديدة بين الطرفين.

وسبق أن اتفق الجانبان على جولة مفاوضات جديدة حول الأسرى منتصف مايو الجاري، تسبقها زيارات بين مأرب وصنعاء للإطلاع على أوضاع المختطفين والأسرى، إلا أنها لم تنفذ.

وعزا رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى "تأخر تنفيذ اتفاق زيارات السجون (كانت مقررة اليوم الاثنين) سببه بعض الإجراءات اللوجستية الأممية، مشيرا إلى أن الاتفاق "لا يزال قائما".

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "اتفقنا مع الأمم المتحدة على أن يكون 20 مايو الجاري بداية لزيارات السجون في صنعاء ) ومأرب، لتنطلق بعدها جولة التفاوض الجديدة".

وتابع: "بعد إتمام زيارة السجون، سيتم انعقاد جولة المفاوضات وليس هناك تعنت أو عرقلة من أي طرف".

والأحد، كشف مصدر حكومي يمني، عن تأجيل الجولة الثانية من عملية تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي "نتيجة استمرار تعثر تبادل الزيارات للأسرى المتفق عليه بوقت سابق".