مصدر أردني: إحباط محاولة تهريب أسلحة من ميليشيات إلى المملكة

أحبطت الأجهزة الأردنية الأمنية محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة أرسلت من قبل ميليشيات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن.

وأوضح مصدر أردني مسئول، اليوم الأربعاء، أن الكمية صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر مارس الماضي، مشيرًا إلى أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد المتعلق بهذه العملية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال المصدر، إنه في الأشهر الأخيرة أحبطت الأجهزة الأمنية محاولات عديدة لتهريب أسلحة، بما في ذلك ألغام كلايمور، ومتفجرات سي 4، وسمتكس، وبنادق كلاشينكوف، وصواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم.

وكان الجيش الأردني قد أسقط منذ شهر فبراير العام الماضي طائرات مسيرة قادمة من سوريا تنوعت حمولاتها بين مخدرات وقطع أسلحة ومتفجرات.

كما أعلن الجيش الأردني عن اشتباكات مسلحة مع عشرات المهربين من سوريا، فيما قام بملاحقتهم داخل الأراضي السورية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم.

من جانبها أعربت سوريا عن الأسف الشديد جراء الضربات الجوية التي شنها سلاح الجو الأردني داخل أراضيها، واصفة إياها بغير المبررة، وجددت التأكيد على أن دمشق حريصة على العلاقات الأخوية مع عمان.