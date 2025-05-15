مصادر دبلوماسية تركية تنفي تأجيل مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا

قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، الخميس، إنه لا يمكن الحديث عن تأجيل لمفاوضات السلام في إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا، «نظرًا لعدم تحديد موعد رسمي محدد بالساعة مسبقًا لعقد أي لقاء».

وأوضحت المصادر لوكالة «الأناضول» أن المفاوضات المزمعة بين موسكو وكييف في إسطنبول «لم يُحدد لها توقيت رسمي بالساعة حتى الآن، وبالتالي فإن الحديث عن تأجيل غير وارد».

وأضافت أن وفدًا تقنيًا من الجانب الروسي وعددًا من المسئولين الأمريكيين يتواجدون حاليًا في إسطنبول.

وأشارت إلى أنه عند تأكيد أي اجتماع رسمي على أي مستوى، سيتم إبلاغ الرأي العام بذلك.

وفي 11 مايو الجاري، طرح بوتين اقتراحاً باستئناف مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة في 15 من الشهر ذاته بإسطنبول، بعد توقفها منذ ثلاث سنوات، طالباً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استضافة الجولة الجديدة.

بدوره، أكد أردوغان استعداد تركيا لاستضافة المفاوضات لتحقيق سلام عادل ودائم، بينما رحبت الحكومة الأوكرانية بالخطوة، فيما تتجه أنظار المجتمع الدولي نحو الاجتماعات التي تستضيفها إسطنبول.