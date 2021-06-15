تركيا: 74حالة وفاة و5626 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، تسجيل 74 وفاة جراء فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 48 ألفا و795.

وبحسب الوزارة، شهدت الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 5 آلاف و626 إصابة بكورونا ليبلغ الإجمالي 5 ملايين و336 ألفا و73 حالة،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

كما وصلت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 5 ملايين و206 آلاف و836، إثر شفاء 4 آلاف و585 شخصا.

وتم إجراء 219 ألفا و290 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 57 مليونا و223 ألفا و836.​​​​​​​

وفيما يتعلق بالتطعيمات، اعلنت الوزارة اليوم الاثنين عن تسجيل أعلى معدل يومي في عمليات التطعيم ضد كورونا، بواقع 781 ألفا و351 جرعة.

وأظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي التطعيم بالجرعتين الأولى والثانية، ارتفع إلى 34 مليونا و493 ألفا و508، حتى مساء اليوم الإثنين.

وأوضحت البيانات أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح وصل إلى 20 مليونا و727 ألفا و627، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الثانية 13 مليونا و765 و881