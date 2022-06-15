محافظ أسوان يتابع الاستعدادات لانطلاق حملة التطعيم في بؤر الإصابة بالبلهارسيا

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الاستعدادات التي تؤديها مديرية الشئون الصحية لانطلاق حملة التجريع الجماعي للسكان في بؤر الإصابة بالبلهارسيا المكتشفة في الفترة من الأحد المقبل 19 يونيو وحتى الأربعاء 29 يونيو الجاري.

ويأتي ذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على البلهارسيا في إطار رؤية مصر 2030 للتخلص من الأمراض المعدية.

وصرح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن الحملة تأتي استكمالاً لجهود ورؤية وزارة الصحة والسكان للقضاء على البلهارسيا، وخاصة في بؤر الإصابة المكتشفة للمرض من خلال العينات العشوائية والمسح الميداني 2021.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى علاج المجاري المائية الملامسة لتلك البؤر، موضحًا أنه بالتزامن مع ذلك تم تدشين ندوات توعوية، في عدد من الوحدات الصحية، والأماكن العامة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد علي مدير إدارة الثقافة الصحية لتعريف المواطنين بالحملة وأهدافها في القضاء علي البلهارسيا.