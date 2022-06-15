تعرف عن نتائج قرعة الدور نصف النهائي من كأس رابطة الأندية

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أقُيم اليوم الأربعاء مراسم قرعة الدور نصف النهائي والنهائي للنسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة بمقر اتحاد الكرة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الإسماعيلي بفريق غزل المحلة بالدور قبل النهائي، فيما سيواجه فيوتشر فريق إنبي.

وستُقام مباراتي الدور نصف النهائي يوم 3 من شهر يوليو المقبل، فيما ستُقام المباراة النهائية وتحديد المركز الثالث والرابع في السابع من الشهر ذاته.

وتصدر فيوتشر ترتيب المجموعة الأولى ، فيما اعتلى الإسماعيلي قمة المجموعة الثانية التي كان يتواجد فيها الأهلي، أما المجموعة الثالثة فصعد منها غزل المحلة المتصدر، وإنبي كأفضل مركز ثاني، متقوقا على الزمالك.

جدير بالذكر أن منافسات دور المجموعات بالنسخة الأولى من كأس رابطة الأندية في يناير الماضي.