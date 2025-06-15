فوكس نيوز: إسرائيل قادرة على إنهاء الصراع مع إيران خلال أيام

يعتقد مسؤولون إسرائيليون أن تل أبيب قادرة على إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران "في غضون أيام قليلة" وفقا لمعدل الهجمات الحالي.



ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول رفيع في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. قوله: "أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء هذا في بضعة أيام.. من الجيد أن الولايات المتحدة في صفنا".



وأكد المسؤول أن إسرائيل والولايات المتحدة "تتعاونان بشكل كامل"، لكنه امتنع عن توضيح طبيعة هذا التعاون بالضبط.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب طلبت مساعدة من الولايات المتحدة التي قالت إنها تساعد في الدفاع. والتقديرات تشير إلى أن إسرائيل تريد مساعدة واشنطن بمهاجمة موقع "فوردو" النووي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن طهران في وقت سابق تحذيرها للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من أنها مستعدة لضرب قواعدها العسكرية في المنطقة إذا قدمت هذه الدول دعما لإسرائيل في أي هجوم ضد إيران.

وشنّ الجيش الإسرائيلي فجر يوم الجمعة الماضية عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، حيث قصف سلاح الجو أهدافا عسكرية ومواقع للبرنامج النووي الإيراني. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن إيران تنفذ عملية "الوعد الصادق 3" ردا على الضربات الإسرائيلية. بعد أن خاطب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الإيرانيين متوعدا بالرد على إسرائيل بقوة.