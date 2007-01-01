دورتموند يعلن الاستغناء عن شورله

أعلن نادي بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الدوري الألماني (بوندسليجا)، اليوم الأربعاء، أن لاعبه أندري شورله، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، رحل عن صفوف الفريق إثر فسخ العقد الذي كان من المفترض أن يستمر حتى عام 2021.

ولن يكون شورله، 29 عاما، ضمن صفوف وصيف البوندسليجا خلال استعدادات الفريق للموسم الجديد، حيث رحل عن فريق دورتموند الذي كان قد انضم إليه قادما من فولفسبورج في عام 2016.

وبعد بداية قوية حققها شورله في مشواره مع دورتموند، انتقل إلى فولهام الإنجليزي بعقد إعارة في 2018، وقضى الموسم الماضي معارا لفريق سبارتاك موسكو الروسي.

وقال شورله الذي بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق ماينز قبل أن ينتقل إلى باير ليفركوزن ثم إلى تشيلسي الإنجليزي :"كانت فترة شهدت نقاط صعود ونقاط هبوط لكنها حملت أيضا الكثير من الخبرة على مستوى اللعب والمستوى الشخصي".