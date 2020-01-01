 النقل العراقية: رحلة استثنائية إلى بيروت لنقل 157 مسافرا من حاملي الإقامة اللبنانية - بوابة الشروق
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النقل العراقية: رحلة استثنائية إلى بيروت لنقل 157 مسافرا من حاملي الإقامة اللبنانية

بغداد - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 10:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 10:19 م

نفذت وزارة النقل العراقية، رحلة استثنائية إلى قطاع بيروت (لبنان) لنقل (157) مسافرا من حاملي الإقامة اللبنانية، على متن إحدى طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.

وقال مدير عام الشركة المهندس مناف عبد المنعم - في بيان ،أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الأربعاء- إن الرحلة نفذت بعد استحصال كافة الموافقات الأصولية من السلطات العراقية واللبنانية لتسهيل إجراءات نقل المسافرين في الموعد المحدد على جدول رحلات الشركة.

وأضاف عبد المنعم، إن إدارة الشركة ملتزمة بجميع القرارات الحكومية وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا في تنفيذ هذه الرحلات، التي تتضمن أيضاً تعفير جميع الطائرات قبل وبعد تسيير الرحلات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الوصول.

وفي سياق آخر، أعلنت الخطوط الجوية العراقية عن تسيير 6 رحلات آلى كل من أربيل ودبي وعمان وبيروت والقاهرة وأنقرة.


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