الهلال الأحمر الكويتي ينفذ مشروعا إغاثيا في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم الاثنين، مشروعا إغاثيا عاجلا يستهدف دعم آلاف النازحين الفلسطينيين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد تعرض المنطقة لهجوم إسرائيلي عنيف راح ضحيته عشرات الشهداء.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، عن محيسن العطاونة، مدير عام مؤسسة «وافا» للتنمية وبناء القدرات في فلسطين، وهي الجهة المنفذة للمشروع، قوله إن الحملة الإغاثية تشمل توزيع وجبات غذائية وطرود صحية بهدف تلبية احتياجات الآلاف من النازحين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية وصحية صعبة.

وأضاف العطاونة أن المشروع جاء «لدعم صمود النازحين وخاصة المخيمات التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي بمجازره مؤخرا».

ولفت العطاونة إلى أن «المساعدات تشمل تقديم وجبات ساخنة وربطات خبز للنازحين في ظل عدم توفر غاز للطهي، إضافة إلى طرود صحية تشمل جميع المنظفات الصحية الشخصية غير المتوفرة بالمناطق الجنوبية في الفترة الحالية».

وشدد مدير عام مؤسسة «وافا» على أهمية المشروع في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي للشهر العاشر على التوالي، وعدم سماحه بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاقه لكل المعابر.

وفي وقت سابق، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الأحد، «جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة مروعة ضد النازحين في مدرسة أبو عريبان في مخيم النصيرات، راح ضحيتها 15 شهيداً و80 جريحاً».

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له، إن «هذه المجزرة تأتي استكمالاً لجريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني للشهر العاشر على التوالي»، مشيرًا إلى أن «الاحتلال ركز على ارتكاب المجازر في مدارس تؤوي آلاف النازحين».

وأضاف البيان أن «هذه المجازر تأتي في ظل إسقاط الاحتلال الإسرائيلي للمنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات الجراحية، وفي ظل نقص المستلزمات الصحية والطبية، وفي ظل إغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود، وفي ظل كارثية الأوضاع الإنسانية والصحية».