الاتحاد يكتفي بـ «ودية» واحدة استعدادا لمباراة البنك الأهلي

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الاكتفاء بالمباراة الوديه الوحيدة، التي خاضها الفريق أمام منتخب البحيرة وانتهت بفوز الاتحاد السكندري بهدف واحد مقابل لا شيء.

في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق البنك الأهلي في الأسبوع الـ 31 من عمر الدوري الممتاز والمحدد لها يوم السبت 20 يوليو بالقاهرة.

من جهته أكد احمد ساري المدير الفني لفرق الاتحاد السكندري أن الجهاز الفني كان يأمل في التعرف عن قرب على مستوى جميع اللاعبين لا سيما الذين ابتعدوا من مباريات الفريق في الفترة الأخيرة خصوصا وأن معظمهم قادم من أندية المظاليم.

وأشار ساري إلى أنه من الصعب إقامة لقاء ودي آخر قبل مواجهة البنك الأهلي.

كان مران فريق الاتحاد الاخير قد شهد غياب عدد من اللاعبين أبرزهم المهدي سليمان وشريف رضا وأحمد عادل ميسي بسبب بعض الاصابات المختلفة بخلاف أحمد عيد بسبب الإجهاد، كما تغيب بإذن مسبق من الجهاز الفني ناصر ناصر بسبب ظروف خاصة.