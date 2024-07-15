المستشار محمود فوزي: 29 وزيرا حضروا الاجتماعات مع لجنة مراجعة برنامج الحكومة

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنَّ الاجتماعات التي عقدتها اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة مع الوزراء أظهرت رغبة قوية في أن تمضي الحكومة في اتجاه واحد بقرارات واحدة بمساندة جميع الجهات المعنية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الإثنين، أنَّ الاجتماعات أظهرت أيضًا ديمقراطية في إدارة الجلسات، موضحا أن كل الآراء طُرحت في توقيت كاف.

وأشار إلى أنَّ 29 وزيرا بالحكومة حضروا في اجتماعات اللجنة، مع يؤكد حجم الاهتمام بحضور جلسات مناقشات البرنامج.

ولفت إلى أن المناقشات اتسمت بالمصارحة والمكاشفة والتخصص، مؤكدا أن كل رئيس لجنة نوعية من النواب حصل على مساحة كافية للتعبير عن رأيه سواء فيما يخص الماضي أو المستقبل.

وأكّد أن الوزراء كانوا يردون بالبيانات والإحصاءات وبتصحيح الوقائع وإظهار الأمور على وجهها الصحيح، مؤكدا أن الاجتماعات شهدت حالة كبيرة من التلاقي.

وانتهى اليوم الإثنين، الاجتماع الختامي للجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، بعد الاستماع إلى وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية.

ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرها عن برنامج الحكومة متضمنا توصياتها للعرض على المجلس في الجلسة العامة القادمة يوم الخميس المقبل.