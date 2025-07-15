مباحثات مغربية أوروبية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

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بحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، تعزيز الشراكة الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة البلجيكية بروكسل، الاثنين، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية المغربية.

وقالت إن بوريطة وكالاس أجريا محادثات "حول الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

كما بحث الجانبان "قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك"، وفق الوزارة دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه المباحثات في ظل علاقات اقتصادية متنامية بين الجانبين، حيث أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى الرباط في أبريل الماضي، أن التجارة الثنائية مع المغرب تجاوزت 60 مليار يورو خلال عام 2024.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي يمثل ما يقارب نصف الواردات المغربية، وما يناهز ثلثي صادراته وأكثر من نصف الاستثمارات الخارجية في المغرب.

ويستفيد المغرب من صفة "الوضع المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي، منذ أكتوبر 2008، من عدة اتفاقيات وتمويلات أوروبية.