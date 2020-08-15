وفاة أشرف أبو النور حارس المصري والزمالك السابق

نعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بخالص الحزن والأسى حارسه الأسبق خلال السبعينيات أشرف أبو النور والذى وافته المنية صباح اليوم السبت.

وجاء في البيان :"النادى المصري بقطاعاته الفنية والإدارية ينعى نجمه السابق فإنه ويتوجه بخالص العزاء والمواساة لجماهير الكرة المصرية ولأسرة الفقيد الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

يذكر أن الحارس الراحل أشرف أبو النور كان قد انضم للمصري خلال فترة نهاية الستينيات وشقيقه شيرين أبو النور قادمين من فريق بورفؤاد قبل أن يستغنى عنه المصري استغناء مشروطًا لفريق الإسماعيلي الذي كان يشارك في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري إلا أن الاسماعيلي استغنى عن اللاعب لصالح الزمالك دون الرجوع للمصري الذى وافق على الاستغناء عن الحارس للزمالك مقابل الحصول على النجم الناشئ مسعد نور فى مطلع السبعينيات.

وانضم أبو النور للزمالك ولعب لصفوفه لسنوات قبل أن يحترف في دولة الإمارات العربية المتحدة ليعود إلى صفوف المصري مطلع موسم 1980/1979 لينجح في قيادة الفريق للحصول على المركز الثالث في الدوري للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

وأعلن أبو اعتزاله بعدها واتجه لمجال تدريب حراس المرمى داخل وخارج مصر وقد سبق له تدريب حراس المرمى بالمصري مطلع موسم 1998/1997 ، كما تولى تدريب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى مطلع الألفية الحالية.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.