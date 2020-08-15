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﻿﻿النائب محمد الفيومي يوضح سبب طلبه لتعديل المادة الثالثة من قانون السجل التجاري

هدى أمين
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 3:22 ص | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 3:23 ص

قال النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، إن قانون التجارة من القوانين الرئيسية المنظمة للتجارة في مصر.
وتابلع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه قدم طلب مداولة لتعديل الفقرة الثالثة من قانون السجل التجاري.
وأشار إلى أن المادة الثالثة من القانون تنص على أن من يقيد بالسجل التجاري يجب أن يحصل على شهادة من اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية، لافتا إلى أن هذا الكلام مردود عليه أن قانون التجارة حدد مجموعات الأنشطة التي تعد تجارية وهي 16 نشاطًا
وأكد أنه لا يوجد معنى لتخصيص اتحادات بعينها كما يجب أن تعيد الأهلية للغرف التجارية.

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