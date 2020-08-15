توصية برلمانية بتدريب كوادر المحليات على آليات التصالح بمخالفات البناء

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتدريب كوادر المحليات على آليات التصالح في مخالفات البناء.

ودعت اللجنة في توصياتها - التي تلقت "الشروق" نسخة منها - إلى "توجيه وزارة الإسكان والتنمية المحلية بعدم الاكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤلات الواردة من التنفيذيين، والبدء الفوري بالتنسيق لعمل ورش عمل ودورات تدريبية لسكرتارية العموم، ورؤساء الأحياء لشرح تلك الكتب الدورية، وتوجه الدولة في هذا الشأن، وذلك لتلافي أوجه القصور في الفهم والتطبيق، وعدم السماح لبعض الفاسدين وأصحاب المصالح من العاملين بتلك الإدارات واللجان التنفيذية باستغلال اللغط الدائر لتحقيق مصالح شخصية فاسدة لهم".

وناشدت اللجنة نقابة المهندسين "لتيسير كافة الإجراءات المرتبطة بها، والتأكيد على أن ما تقوم به النقابة العريقة في هذا الشأن بصفتها استشارى الدولة الهندسي، يجب أن يكون تحت مظلة الجهد الوطنى ولا يصح أن تستهدف به النقابة تحقيق أي ربحية تزيد من الأعباء الواقعة على المواطنين".