السفارة الباكستانية لدى كابول توسع نطاق التأشيرات لتشمل الأفغان

أعلن سفير باكستان لدى أفغانستان منصور أحمد خان توسيع نطاق إصدار تأشيرات دخول البلاد ليشمل الأفغان، في الوقت الذي تغلق فيه الدول الأخرى في كابول سفاراتها وقنصلياتها في جميع أنحاء أفغانستان.

وكتب منصور أحمد خان في تغريدة عبر موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي، وأوردتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأحد، أن التأشيرات ستمدد ليس فقط للمواطنين الباكستانيين ولكن أيضًا للأفغان ومواطني الدول الأخرى في أفغانستان.

وفي وقت سابق، نفى منصور أحمد خان الشائعات حول إغلاق السفارة والقنصليات في أفغانستان، وأضاف أن إصدار التأشيرات يعمل عبر الإنترنت بسبب وباء كورونا.

وفي سلسلة التغريدات، قال خان إن السفارة تنسق مع الخطوط الجوية الباكستانية الدولية والسلطات الباكستانية الأخرى لتسهيل الرحلات الجوية من كابول.

وفي الوقت نفسه، أعربت باكستان أيضًا عن استعدادها لتسهيل النقل المؤقت لوسائل الإعلام والمنظمات الدولية والبعثات الأجنبية إلى باكستان.

وتأتي خطوة تمديد الخدمات القنصلية وتوسيع نطاقها في وقت يشعر فيه الشعب الأفغاني باليأس للحصول على تأشيرات للخروج من أفغانستان.