 غدا.. مجلس الأمن يبحث التطورات في أفغانستان - بوابة الشروق
الإثنين 16 أغسطس 2021 1:07 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

غدا.. مجلس الأمن يبحث التطورات في أفغانستان

أ ش أ
نشر في: الأحد 15 أغسطس 2021 - 11:21 م | آخر تحديث: الأحد 15 أغسطس 2021 - 11:21 م

يعقد مجلس الأمن الدولي، صباح غد الاثنين اجتماعًا طارئًا لبحث التطورات في أفغانستان بناء على طلب من النرويج وأستونيا.

نقلت وكالة "تاس" الروسية اليوم الأحد، عن دبلوماسي قوله إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سيُطلع بشكل موجز أعضاء مجلس الأمن على أحدث التطورات في أعقاب سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية بتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم طالبان على المدن الكبيرة في البلاد، إضافة إلى السيطرة على القصر الرئاسي بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة حث أمس الأول، حركة طالبان على الوقف الفوري لهجومها في أفغانستان والتفاوض "بحسن نية" لتجنب حرب أهلية طويلة الأمد، معبرًا عن انزعاجه بفرض قيود مشددة في المناطق الخاضعة لسيطرتها؛ لاسيما استهداف النساء والصحفيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك