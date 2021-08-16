يعقد مجلس الأمن الدولي، صباح غد الاثنين اجتماعًا طارئًا لبحث التطورات في أفغانستان بناء على طلب من النرويج وأستونيا.

نقلت وكالة "تاس" الروسية اليوم الأحد، عن دبلوماسي قوله إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سيُطلع بشكل موجز أعضاء مجلس الأمن على أحدث التطورات في أعقاب سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية بتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم طالبان على المدن الكبيرة في البلاد، إضافة إلى السيطرة على القصر الرئاسي بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة حث أمس الأول، حركة طالبان على الوقف الفوري لهجومها في أفغانستان والتفاوض "بحسن نية" لتجنب حرب أهلية طويلة الأمد، معبرًا عن انزعاجه بفرض قيود مشددة في المناطق الخاضعة لسيطرتها؛ لاسيما استهداف النساء والصحفيين.