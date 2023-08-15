هيئة محلفين أمريكية تتهم ترامب وآخرين في تحقيق مرتبط بانتخابات 2020

تم توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في جورجيا بعد تحقيق أجرته المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس في الجهود التي بذلت لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولاية.

كما تم توجيه الاتهام إلى 18 آخرين، بمن فيهم المحاميان الشخصيان لترامب رودولف جولياني وسيدني باول، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وأوصت هيئة محلفين كبرى خاصة استمعت إلى أدلة في القضية لمدة سبعة أشهر تقريبا بتوجيه الاتهام إلى أكثر من عشرة أشخاص، وألمحت رئيستها في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز في فبراير إلى أن ترامب كان من بينهم. واحتاجت ويليس إلى موافقة هيئة محلفين كبرى عادية ، والتي صوتت يوم الاثنين لتوجيه الاتهامات.

وتردد أن ويليس ، وهي ديمقراطية ، كانت تركز على توجيه الاتهام إلى ترامب وشركائه بموجب قانون المنظمات الفاسدة والمتأثرة بالابتزاز في جورجيا ، مما يسمح لها بمقاضاة العديد من الأشخاص الذين يزعم تورطهم في مخطط إجرامي واسع النطاق.

وفي بيان أصدرته حملته، اتهم ترامب ويليس بالانتظار لتوجيه اتهامات حتى يؤثر ذلك على الحملة الرئاسية لعام 2024.