ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 18% بسبب احتمال إضراب عمال منشآت الغاز المسال في استراليا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بنسبة 18% في ظل استمرار الخلافات بين أصحاب العمل وعمال منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، مما يهدد بإضراب العمال واضطراب الإمدادات إلى السوق العالمية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المقرر عقد محادثات بين مسؤولي نقابة عمال الغاز الطبيعي المسال وإدارة شركة وودسايد إنيرجي جروب الأسترالية وهي واحدة من شركتين تديران منشآت الغاز المسال. ورغم تحقيق بعض التقدم في المحادثات، لم يقترب الجانبان من الوصول غلى اتفاق قبل الموعد المقرر للإضراب يوم الجمعة المقبل.



وأشارت بلومبرج إلى أن اي إضراب عمالي في استراليا يمكن أن يخفض إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية بنسبة 10%. وفي حين تعتمد أوروبا على استيراد الغاز المسال من أستراليا، فإنها ستحتاج إلى الدخول في منافسة مع الدول الأخرى المستهلكة للغاز في آسيا للعثور على شحنات بديلة للغاز الأسترالي.



من ناحيته قال متحدث باسم وودسايد إنيرجي إن الشركة لم تتلق أي إخطار من النقابات العمالية بشأن الإضراب حتى الآن.



وقال متعاملون في سوق الغاز الأسترالي إنه في ظل اقتراب خطر الإضرابات المحتملة، تراجعت منشآة جورجون للغاز المسال التي تديرها شركة شيفرون كورب الأمريكية في استراليا عن بيع بعض الشحنات في السوق الفورية.



وبحسب المحللين في شركة إنسبايرد للاستشارات، فإن اي إشارة على تنفيذ الإضراب، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي حتى حلول فصل الشتاء بسبب المخاوف من اضطراب الإمدادات. وفي الوقت نفسه تراجعت إمدادات الغاز إلى منشآة كوربوس كريستي لإسالة الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى 6ر1 مليار قدم مكعبة يوميا، بحسب تقديرات خدمة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة.



وارتفع سعر العقود الهولندية القياسية بسعر 15ر39 يورو لكل ميجاوات/ساعة بحلول الساعة الثالثة و44 دقيقة من مساء اليوم في أمستردام. كما ارتفعت أسعار العقود البريطانية المماثلة.