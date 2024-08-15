حبس اللاعب أحمد ياسر المحمدى بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في قطر

قررت نيابة وسط القاهرة حبس أحمد ياسر المحمدي لاعب نادي الريان القطري 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في دولة قطر.



وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع اللاعب أحمد ياسر المحمدي برئاسة المستشار نور الدين أبو الفضل، مدير نيابة وسط القاهرة بمحكمة عابدين، ووجهت له تهمة الاعتداء على فتاة داخل دولة قطر منذ عامين.



وكشفت التحقيقات عن هروب اللاعب أحمد ياسر المحمدي من دولة قطر إلى مصر بالرغم من إخلاء سبيله على ذمة القضية محل الاتهام بكفالة مالية، واستمرار تداولها في ساحات المحاكم القطرية وصدور حكم إدانة ضده في ذات القضية عقب ذلك.



وطبقًا لاتفاقية التعاون الدولي بين الهيئات القضائية في مصر وقطر فقد أناب القضاء القطري للسلطات المصرية والقضاء المصري التحقيق مع اللاعب في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده على خلفية الإتهام الموجه له في القضية.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على اللاعب أحمد ياسر المحمدي، شقيق حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق في مصر وذلك بطلب من الإنتربول وتم ترحيله إلى نيابة وسط القاهرة بمحكمة عابدين للتحقيق معه في واقعة اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة في دولة قطر.