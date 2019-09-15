تركيا تدين استهداف منشآت نفطية في السعودية

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أدانت تركيا اليوم الأحد الهجمات التي استهدفت منشآت تابعة لشركة "أرامكو" النفطية السعودية.

وقالت الخارجية التركية، في بيان: "ندين الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لشركة النفط السعودية أرامكو، بواسطة طائرات مسيرة".

وأكدت وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول"، على "أهمية تجنب كل الخطوات الاستفزازية التي من شأنها إلحاق الضرر بالأمن والاستقرار في المنطقة والخليج".

وأعلنت الرياض أمس السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لأرامكو، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، فيما تبنت جماعة "الحوثي" اليمنية المسؤولية عن الهجوم.