مجلس مدينة أرمنت بالأقصر يزيل أعمال بناء مخالفة فى مهدها بقطعة أرض زراعية

قال عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، غرب الأقصر، إنه تم رصد مخالفة بناء بدون ترخيص عبارة عن عمل قواعد خرسانية على مساحة ١٢٠ متر مربع بناحية منطقة العتامين بالمراعزة الغربية.

وأضاف أنه تم إزالة المخالفة في المهد بقطع حديد التسليح المستخدم في جميع القواعد الخرسانية لضمان عدم إقامة المخالفة مرة أخرى وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

وأكد عاشور استمرار جهود لتصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد.