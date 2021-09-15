مصادر بريطانية: جونسون سيجري تعديلا وزاريا اليوم

أكدت مصادر في مقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يجري جونسون تعديلا وزاريا من أجل تعيين فريق" قوى ومتحد".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن أحد المصادر القول " رئيس الوزراء سيجري اليوم تعديلا وزاريا لتشكيل فريق قوي ومتحد لبناء الدولة بصورة أفضل بعد جائحة كورونا".

وأضاف" وضع رئيس الوزرءا أمس خطته لإدارة الوضع الوبائي خلال فصلي الخريف والشتاء. ولكن على الحكومة مضاعفة جهودها لتحقيق أولويات الشعب".

وأكمل" رئيس الوزراء سيعين وزراء مساء اليوم بهدف التركيز على توحيد وتعزيز الدولة بأكملها".

ولم يتضح بعد حجم التعديل، ولكن قد يكون كبيرا، حيث من المرجح أن يشمل وزراء من ضمنهم وزيرة الداخلية بريتي باتيل ووزير الخارجية دومنيك راب.