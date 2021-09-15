 ولي عهد أبوظبي يصل مدينة فونتين بلو للقاء الرئيس ماكرون - بوابة الشروق
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ولي عهد أبوظبي يصل مدينة فونتين بلو للقاء الرئيس ماكرون

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 3:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 سبتمبر 2021 - 3:16 م

وصل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ حمد بن زايد، إلى مدينة فونتين بلو حيث يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

ويجري ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، زيارة إلى جمهورية فرنسا.

وقالت وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «بن زايد» سيبحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة باريس، علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين وعددا من القضايا والمستجدات في المنطقة.

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