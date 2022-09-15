متحدث الرئيس الأوكراني: زيلينسكي لم يصب بجروح خطيرة إثر اصطدام سيارة بموكبه

قال سيرجي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن سيارة الرئيس اصطدمت بسيارة أخرى، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، بعد زيارة ميدانية، لكنه لم يصب بجروح خطيرة.

وكتب نيكيفوروف على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن سيارة اصطدمت بموكب الرئيس في العاصمة الأوكرانية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "أسيوشيتد برس" الأمريكية، وكان زيلينسكي عائدا إلى كييف من منطقة خاركيف، حيث زار القوات في مدينة إيزيوم التي تم استعادتها.

وقال المتحدث الرئاسي، إن سائق السيارة الأخرى تلقى الإسعافات الأولية من فريق زيلينسكي الطبي وتم نقله بسيارة إسعاف، وأن المسعفين فحصوا الرئيس الذي لم يتعرض لإصابات خطيرة، فيما لم يحدد نوع الإصابات التي يعاني منها زيلينسكي، مضيفا أن ملابسات الحادث قيد التحقيق.