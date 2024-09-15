توقف رحلات القطارات بين بولندا والتشيك جراء الفيضانات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت شركة السكك الحديدية البولندية "بي كيه بي" إنها أوقفت رحلات القطارات مع جمهورية التشيك المجاورة جراء الفيضانات الشديدة.

وأعلنت الشركة المملوكة للدولة، اليوم الأحد، إلغاء رحلات القطارات القادمة من جمهورية التشيك إلى بولندا حتى إشعار آخر.

ومن المقرر أن تنتهي رحلات القطارات من بولندا إلى جمهورية التشيك في المحطة الأخيرة قبل الحدود في الوقت الحالي.

وألحقت الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة أضرارا بكل من جنوب غرب بولندا وأجزاء كبيرة من جمهورية التشيك.

وفي بولندا، تم إجلاء العديد من البلدات في سيليزيا السفلى.

وفي جمهورية التشيك، يعيش أكثر من نصف مليون أسرة بدون كهرباء.