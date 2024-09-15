أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن متابعته لتداعيات حادث تصادم قطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق مع قطار ركاب رقم 281 المتجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية عند بلوك 5 بمدينة الزقازيق.

وأمر "محافظ الدقهلية" الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، برفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات الصحة بالدقهلية وهيئة الإسعاف استعداداً لاستقبال أي حالات إصابة من أبناء الدقهلية أو من خارجها إذا لزم الأمر.

وكلف مرزوق بنقل كافة المصابين، حيث تبين إصابة أربعة مواطنين من أبناء الدقهلية (ثلاثة مصابين من مدينة المنصورة وواحد من السنبلاوين)، وهم الآن بمستشفى الزقازيق الجامعي يتلقون الرعاية الطبية الكاملة، وتتم متابعة حالتهم أولاً بأول على مدار الساعة. كما يتم متابعة الوضع الصحي للمصابين والتأكد من وجود مصابين آخرين أو حالات وفاة من أبناء الدقهلية من عدمه.

وأوضح "وكيل وزارة الصحة بالدقهلية" أنه فور إصدار "محافظ الدقهلية" توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الصحة بالدقهلية، (السنبلاوين، أجا، وميت غمر) لكونها الأقرب إلى مدينة الزقازيق، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتوفير وحدات الدم ببنوك الدم للتعامل الفوري مع أي حالات إصابة قد يتم نقلها إلى هذه المستشفيات.