قرار جديد بإخلاء سبيل 100 متهم فى «تظاهرات سبتمبر»

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل 100 متهم جدد فى القضية التى تحمل رقم 1338 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ«أحداث تظاهرات 20 سبتمبر»، حسبما أعلن المحامى مصطفى الدميرى.

يذكر أن النيابة قررت فى أوقات سابقة إخلاء سبيل أكثر من 600 متهم آخرين فى القضية ذاتها، وفقا لما أورده الدميرى، بجانب المتهمين الأجانب الذين ضبطوا خلال أحداث التظاهر والدعوة للتظاهر 20 سبتمبر الماضى ــ بناء على طلب سفارات الدول التى يحملون جنسياتها، وذلك على ذمة القضية وتعهدت بترحيلهم فورا خارج البلاد ــ وفقا لبيان النيابة.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، الخميس 26 سبتمبر، أنه فى إطار التحقيقات الموسعة فى التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين فى تلك التظاهرات فى حضور محاميهم.

ولفت البيان إلى أن بعض المتهمين اعترفوا باشتراكهم فى تظاهرات ببعض المناطق بخمس محافظات، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم للتظاهر منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى التظاهرات إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين للتظاهر واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى المظاهرات لمناهضته النظام القائم بالبلاد.

كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية مغرضة لتحريض المواطنين على التظاهر، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك التظاهرات.