البيت الأبيض: البنتاجون يبحث جميع الخيارات لدعم خدمة الإنترنت في أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض اليوم السبت، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تبحث جميع الخيارات لدعم خدمة الإنترنت في أوكرانيا.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن قرار البنتاجون دعم خدمة الإنترنت في أوكرانيا جاء بعد تأكيد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن شركته "سبيس اس" لن يمكنها الاستمرار في دعم خدمة الإنترنت في كييف.

وكانت البنتاجون قد أعلنت - في وقت سابق - أنها سترسل مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا، ليصل الإجمالي إلى 18,3 مليار دولار منذ تسلم الرئيس جو بايدن السلطة.

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فإن حزمة المساعدات الجديدة تتضمن ذخائر لمنظومة راجمات الصواريخ "هيمارس".